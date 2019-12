Santé mentale des agriculteurs - L'organisme Au cœur des familles agricoles reçoit une aide financière de 300 000 $

SAINT-RÉMI, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, l'octroi d'une aide financière de 300 000 $ qui permettra de soutenir encore davantage les efforts de prévention en santé mentale auprès des agriculteurs du Québec et de leurs proches.

Ainsi, l'organisme Au cœur des familles agricoles pourra être plus présent sur le terrain, ce qui se traduira notamment par une augmentation du nombre d'heures de travail et d'interventions. Également, ce financement permettra d'ajouter des travailleurs de rang dans les régions où les besoins sont les plus criants. Notons que les travailleurs de rang sont des intervenants psychosociaux provenant du milieu agricole qui vont à la rencontre de producteurs pouvant éprouver de la détresse, de l'angoisse ou souffrir d'isolement.

Au cœur des familles agricoles est un organisme qui est aux premières loges pour constater l'ampleur du stress et la situation préoccupante de nombreux producteurs et productrices agricoles. Grâce à sa forte connaissance du milieu et de son expertise clinique, l'organisme est bien placé pour offrir des services de première ligne, spécifiques et adaptés.

Un financement accordé à l'organisme Au cœur des familles agricoles dans le contexte du Plan d'action en santé et bien-être des hommes 2017-2022 avait contribué à l'embauche de travailleurs de rang.

Citations :

« Notre gouvernement place la santé mentale au cœur de ses priorités, et nous avons le souci de tout mettre en œuvre afin de rejoindre les personnes qui sont plus vulnérables et de leur offrir l'accompagnement dont elles ont besoin. Je tiens à souligner le travail extraordinaire des travailleurs de rang qui veillent au mieux-être des agriculteurs et de leurs proches. Nous sommes fiers de soutenir une telle initiative. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La santé mentale est un enjeu de société. La situation dans le milieu agricole est très préoccupante, alors que les agriculteurs sont exposés à plusieurs facteurs de risque associés à la détresse psychologique et aux actes suicidaires. Nous entendons poursuivre et élargir nos efforts pour répondre aux besoins grandissants d'aide psychologique des producteurs et productrices agricoles. Cette collaboration entre nos deux ministères sera bénéfique pour le bien-être de nos agriculteurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Depuis 2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) octroie également un financement à l'Association québécoise de prévention du suicide pour déployer la formation - Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - déclinaison agricole. Élaborée en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, cette formation s'adresse aux producteurs agricoles qui participent à des comités ou à des associations, aux travailleurs qui font partie de l'entourage des producteurs et aux bénévoles qui œuvrent auprès des proches de producteurs.

À l'issue du Forum Adultes et santé mentale, le 29 octobre dernier, la ministre McCann avait annoncé l'intention du gouvernement du Québec de se doter d'une stratégie québécoise de prévention du suicide. Cette stratégie, une mesure préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, sera assortie de mesures concrètes s'appuyant sur les plus récentes connaissances et les meilleures pratiques, et discutées avec l'ensemble des partenaires concernés

Rappelons que les personnes en détresse psychologique ainsi que leur entourage peuvent obtenir du soutien en tout temps en composant le 1 866 APPELLE (277-3553). Info‑Social 811 offre également un service de consultation psychosociale accessible en tout temps, dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux