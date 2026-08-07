Sansuy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sansuy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.51 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -10.320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sansuy im vergangenen Quartal 257.5 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansuy 240.4 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch