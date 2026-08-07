Sansuy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sansuy gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.51 BRL. Im Vorjahresquartal waren -10.320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 257.5 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch