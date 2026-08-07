Sansuy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sansuy hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.51 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10.320 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257.5 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240.4 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch