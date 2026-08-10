Sanso Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanso Electric hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 59.19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.93 Milliarden JPY – ein Plus von 24.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanso Electric 3.97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch