Sansiri zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sansiri hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.06 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sansiri 7.54 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.79 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch