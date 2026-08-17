Sansiri verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sansiri hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sansiri 7.54 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.79 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch