Sansiri stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sansiri lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.07 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sansiri im vergangenen Quartal 8.57 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansiri 7.89 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch