Sansiri informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sansiri hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.05 THB, nach 0.070 THB im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.14 Prozent auf 7.54 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.79 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch