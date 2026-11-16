Sansiri gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sansiri präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.07 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sansiri 0.050 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.57 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch