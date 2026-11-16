Sansiri: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sansiri hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.07 THB. Im letzten Jahr hatte Sansiri einen Gewinn von 0.050 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 8.57 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.89 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch