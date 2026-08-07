SANSHIN ELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SANSHIN ELECTRONICS hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 65.88 JPY. Im letzten Jahr hatte SANSHIN ELECTRONICS einen Gewinn von 75.24 JPY je Aktie eingefahren.

SANSHIN ELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch