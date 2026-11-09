Sansha Electric Manufacturing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sansha Electric Manufacturing präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 14.46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sansha Electric Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 6.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch