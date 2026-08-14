Sansera Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sansera Engineering lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.89 INR, nach 10.05 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Sansera Engineering 10.21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch