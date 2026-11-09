Sansei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sansei gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 5.81 JPY. Im letzten Jahr hatte Sansei einen Gewinn von 25.71 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.15 Prozent auf 1.28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.56 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch