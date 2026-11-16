Sansei Landic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sansei Landic präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansei Landic 13.32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sansei Landic einen Umsatz von 5.20 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch