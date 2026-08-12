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12.08.2026 06:37:00
Sansei Landic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sansei Landic hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Sansei Landic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16.38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14.99 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Sansei Landic im vergangenen Quartal 6.98 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansei Landic 5.66 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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