Sansei hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sansei hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansei -3.020 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sansei einen Umsatz von 1.08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch