Sansec Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sansec Technology A lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sansec Technology A 0.030 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 137.3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch