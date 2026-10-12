Sansan,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sansan,Inc Registered hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 12.32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.75 Milliarden JPY – ein Plus von 20.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansan,Inc Registered 12.28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch