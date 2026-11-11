Sanritsu präsentierte Quartalsergebnisse

Sanritsu veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 57.73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanritsu 36.02 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 6.00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanritsu 5.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch