Sanritsu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanritsu präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 37.03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanritsu 5.03 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.56 Prozent auf 5.45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch