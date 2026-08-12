Sanrio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanrio äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 326.5 Millionen USD gegenüber 298.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch