Sanrio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanrio hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.96 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 43.10 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch