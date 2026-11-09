Sanrio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanrio hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sanrio 0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 302.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 349.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch