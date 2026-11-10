Sanrin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanrin hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sanrin vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12.42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7.330 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.52 Milliarden JPY – ein Plus von 11.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanrin 5.87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch