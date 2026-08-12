Sanrin präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanrin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47.99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sanrin ein EPS von 5.73 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6.53 Milliarden JPY gegenüber 6.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch