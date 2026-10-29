Sanoma-WSOY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sanoma-WSOY hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Sanoma-WSOY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.340 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Sanoma-WSOY mit einem Umsatz von insgesamt 518.9 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch