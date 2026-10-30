Sanoma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sanoma gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 597.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanoma 602.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch