Sanofi und Glaxosmithkline schliessen Impfstoff-Deal mit den USA

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Regierung zahlt den Pharmakonzernen Sanofi und Glaxosmithkline bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar, um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zu finanzieren. Im Gegenzug für die Finanzspritze werde den USA die Lieferung von 100 Millionen Dosen garantiert, wenn sich der Impfstoff in klinischen Studien als sicher und wirksam erweist, wie die Unternehmen mitteilten.

Sanofi mit Sitz in Paris leite die Entwicklung des Impfstoffs und plane, im September mit den ersten klinischen Studien zu beginnen. Ende dieses Jahres solle dann mit der Spätphase der klinischen Entwicklung begonnen werden. Falls die Studien positiv ausfallen, könnten die Unternehmen die Zulassung in den USA in der ersten Hälfte 2021 beantragen.

Der Vertrag ist der jüngste in einer Reihe von Abkommen - mit einem potenziellen Wert von insgesamt mehr als 8 Milliarden US-Dollar -, die die Regierung in Washington abgeschlossen hat, um die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen zu beschleunigen und sich umfangreiche Lieferungen vor möglichen Produktzulassungen zu sichern.

So haben die USA Deals Wert von jeweils über 1 Milliarde Dollar mit dem Pharmakonzern Pfizer und dessen Partner Biontech, der britischen Astrazeneca und ihrem Partner, der Universität Oxford, sowie mit dem Biotech -Unternehmen Novavax abgeschlossen. Jedes der Abkommen garantiert den USA 100 Millionen Dosen oder mehr, wenn die Impfstoffe von den Aufsichtsbehörden zugelassen werden.

Bei Sanofi und Glaxo haben die USA zudem die Option, sich langfristig weitere 500 Millionen Dosen zu sichern, teilte Sanofi weiter mit.

Die US-Regierung hilft auch bei der Finanzierung von Medikamenten, mit denen infizierte Patienten behandelt werden können. Regeneron Pharmaceuticals hat etwa 618 Millionen Dollar erhalten.

Sanofi und Glaxosmithkline führen nach eigenen Angaben auch aktive Gespräche mit der Europäischen Union über eine Impfstofflieferung an die Mitgliedsländer.

