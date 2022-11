Sanofi- und AstraZeneca-Aktien uneins: EU-Komission gibt Grünes Licht für Mittel von Sanofi und AstraZeneca zur Atemwegsinfekt-Prävention

Die Europäische Kommission gab grünes Licht für das Medikament Nirsevimab zur Prävention von Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Humane Respiratorische Synzytial-Virus (HRSV) bei Neugeborenen und Kleinkindern, wie aus einer Unternehmensmitteilung vom Freitag hervorgeht. Es ist die erste Zulassung für das Medikament mit dem Handelsnamen Beyfortus weltweit. Analysten trauen dem Mittel aktuell für 2026 einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Dollar zu.

Das HRSV ist nach Unternehmensangaben ein weit verbreitetes und hochansteckendes saisonales Virus, mit dem sich fast alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren infizieren. Dabei zu schweren Verläufen kommen, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen oder gar zum Tod führen.

Die Aktien von Sanofi und AstraZeneca zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Während das Sanofi-Papier an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,41 Prozent auf 87,76 Euro gewinnt, geben AstraZeneca-Aktien in London zeitweise um 0,26 Prozent auf 106,54 Pfund nach.

/tav/mis

PARIS (awp international)