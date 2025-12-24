Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
24.12.2025 07:40:14
Sanofi To Commence Cash Tender Offer To Acquire Dynavax For $15.50/share
(RTTNews) - Sanofi (SNY, SAN.PA) has entered into an agreement to acquire Dynavax Technologies, a publicly traded vaccines company with a marketed adult hepatitis B vaccine and differentiated shingles vaccine candidate. Sanofi will commence a cash tender offer to acquire all outstanding shares of Dynavax for $15.50 per share in cash, reflecting a total equity value of approximately $2.2 billion. Sanofi noted that the agreement is not expected to have any impact on Sanofi's financial guidance for 2025.
Dynavax's adult hepatitis B vaccine HEPLISAV-B is currently marketed in the US and is differentiated by its two-dose regimen over one month. The acquisition also includes Dynavax's shingles vaccine candidate, Z-1018, which is currently in phase 1/2 clinical development and additional vaccine pipeline projects.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib (Dow Jones)
|
15.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Sanofi unter Druck (Dow Jones)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sanofi-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
25.11.25
|Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten (Dow Jones)
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
