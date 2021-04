Sanofi investiert in Impfstoffproduktionsanlage in Singapur - Aktie leicht im Plus

Der Konzern kündigte Investitionen von 400 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren in den neuen Standort an, der der Sanofi SA ermöglichen werde, Impfstoffe in grossem Umfang für Asien zu produzieren und die bestehenden Produktionskapazitäten in Europa und Nordamerika zu ergänzen.

Das Projekt werde voraussichtlich bis zu 200 lokale Arbeitsplätze schaffen. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen und der Standort soll im ersten Quartal 2026 voll betriebsbereit sein.

In Paris steigt die Sanofi-Aktie derzeit um 0,13 Prozent auf 85,17 Euro.

PARIS (Dow Jones)