30.09.2025 16:32:43
Sanofi: EU-Kartellwächter haben am Montag Räumlichkeiten durchsucht
Von Edith Hancock
DOW JONES--EU-Wettbewerbshüter haben am Montag Sanofi zufolge die Geschäftsräume des französischen Pharmakonzerns im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Bedenken durchsucht.
"Sanofi bestätigt, dass Vertreter der Europäischen Kommission am 29. September 2025 im Rahmen einer Untersuchung (...) im Bereich der saisonalen Grippeimpfstoffe die Räumlichkeiten von Sanofi in Frankreich und Deutschland aufgesucht haben", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Sanofi ist zuversichtlich, dass es die einschlägigen Regeln und Vorschriften einhält." Das Unternehmen werde sich angesichts der laufenden Untersuchung nicht weiter äussern und voll mit der EU-Exekutive zusammenarbeiten.
Zuvor hatte die EU-Kommission erklärt, sie führe unangekündigte Inspektionen in den Geschäftsräumen eines im Impfstoffbereich tätigen Unternehmens durch. Die EU-Beamten seien besorgt, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben könnte. Die EU-Kartellaufsichtsbehörde teilte weiter mit, sie konzentriere sich auf Praktiken, die als wettbewerbswidrig eingestuft werden könnten. In ihrer Erklärung vom Dienstag nannte die Kommission weder das Unternehmen noch den Ort, an dem die Inspektionen stattfanden.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2025 10:33 ET (14:33 GMT)
