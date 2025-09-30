Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'106 0.8%  SPI 16'731 0.6%  Dow 46'213 -0.2%  DAX 23'789 0.2%  Euro 0.9345 -0.1%  EStoxx50 5'510 0.1%  Gold 3'850 0.4%  Bitcoin 89'957 -1.3%  Dollar 0.7955 -0.2%  Öl 67.1 -0.9% 
30.09.2025 16:32:43

Sanofi: EU-Kartellwächter haben am Montag Räumlichkeiten durchsucht

Sanofi
39.00 EUR 0.00%
Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Wettbewerbshüter haben am Montag Sanofi zufolge die Geschäftsräume des französischen Pharmakonzerns im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Bedenken durchsucht.

"Sanofi bestätigt, dass Vertreter der Europäischen Kommission am 29. September 2025 im Rahmen einer Untersuchung (...) im Bereich der saisonalen Grippeimpfstoffe die Räumlichkeiten von Sanofi in Frankreich und Deutschland aufgesucht haben", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Sanofi ist zuversichtlich, dass es die einschlägigen Regeln und Vorschriften einhält." Das Unternehmen werde sich angesichts der laufenden Untersuchung nicht weiter äussern und voll mit der EU-Exekutive zusammenarbeiten.

Zuvor hatte die EU-Kommission erklärt, sie führe unangekündigte Inspektionen in den Geschäftsräumen eines im Impfstoffbereich tätigen Unternehmens durch. Die EU-Beamten seien besorgt, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben könnte. Die EU-Kartellaufsichtsbehörde teilte weiter mit, sie konzentriere sich auf Praktiken, die als wettbewerbswidrig eingestuft werden könnten. In ihrer Erklärung vom Dienstag nannte die Kommission weder das Unternehmen noch den Ort, an dem die Inspektionen stattfanden.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 10:33 ET (14:33 GMT)

