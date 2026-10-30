Sanofi Consumer Healthcare India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanofi Consumer Healthcare India hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33.26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27.31 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.63 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 33.30 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2.63 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch