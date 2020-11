Sanofi bekommt in EU grünes Licht für Grippeimpfstoff Supemtek - Aktie dennoch tiefer

Der Pharmakonzern Sanofi hat von der Europäische Kommission die Marktzulassung für Supemtek, einen rekombinanten Impfstoff zur Vorbeugung von Influenza bei Erwachsenen, bekommen.

"Die Zulassung basiert auf klinischen Daten, die die Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit von Supemtek in zwei randomisierten, kontrollierten Phase-3-Studien belegen", teilte Sanofi mit. Die ersten europäischen Markteinführungen sollten zwar für die Grippesaison 2022/2023 erfolgen, aber es wird in einigen Ländern die Möglichkeit bestehen, bereits in der Saison 2021/2022 Dosen zu bekommen.

Sanofi-Aktien verlieren in Paris zeitweise 0,27 Prozent auf 85,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)