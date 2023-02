Sanofi-Aktie verlustreich: Sanofi enttäuscht mit Ausblick für 2023

2022 konnte Sanofi den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um sieben Prozent steigern, nominal kletterte der Erlös dank der schwachen europäischen Währung um fast 14 Prozent auf knapp 43 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte.

Der Konzern profitierte dabei insbesondere vom anhaltenden Erfolg seines Kassenschlagers Dupixent, einem Medikament gegen Asthma und Neurodermitis. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Berichtszeitraum um acht Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Insgesamt lief es dabei besser als noch zu Jahresbeginn gedacht, mehrfach hob der Vorstand seine Ziele an.

Der Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) fiel mit einem währungsbereinigten Plus von 17 Prozent letztlich sogar noch etwas stärker aus als zuletzt vom Management angepeilt. In diesem Jahr soll diese Kennziffer abseits von Wechselkurseffekten jedoch lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.

An der EURONEXT in Paris sackt die Sanofi-Aktie am Freitag zeitweise um 2,05 Prozent auf 84,99 Euro ab.

/tav/stk

PARIS (awp international)