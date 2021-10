Sanofi-Aktie tiefer: Sanofi hebt nach schwungvollem Quartal erneut seine Jahresziele - weitere Daten zu Corona-Impfstoff bis Jahresende erwartet

Das dritte Quartal fiel erneut besser aus als am Markt gedacht und das Management hebt seine Jahresziele ein weiteres Mal an. Konzernchef Paul Hudson sprach laut der Mitteilung vom Donnerstag von "herausragenden" Resultaten. Zwischen Juli und September hatte Sanofi rund 10,4 Milliarden Euro umgesetzt, das waren 10 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Wachstumstreiber blieb weiterhin das Neurodermitis-Medikament Dupixent, aber auch verschreibungsfreie Medikamente und das Impfgeschäft zogen deutlich an. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis stieg um 19 Prozent auf mehr als 2,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich betrug der Gewinn gut 2,3 Milliarden Euro, das war ebenfalls ein Plus von etwa 19 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2020. Für das Gesamtjahr ist nun unter Ausklammerung von Wechselkurseffekten ein Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von rund 14 Prozent angepeilt, zuvor waren noch rund zwölf Prozent vorgesehen.

Sanofi erwartet weitere Daten zu Corona-Impfstoff bis Jahresende

Der französische Pharmakonzern Sanofi hinkt mit seinem Corona-Impfstoff derzeit der Konkurrenz hinterher. "Wir erwarten weitere Daten bis Jahresende", sagte Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon am Donnerstag in Paris während einer Telefonkonferenz anlässlich des Quartalsberichts. Damit könnten sich womöglich auch Hoffnungen auf eine Verfügbarkeit des Vakzins bis Dezember zerschlagen - der Manager liess die Frage nach einer Zulassung noch in diesem Jahr offen. Genauere Informationen soll es dann aber voraussichtlich Anfang Dezember geben.

Sanofi arbeitet schon seit längerem gemeinsam mit dem britischen Hersteller GlaxoSmithKline an einer proteinbasierten Impfung gegen Covid-19, zu der die entscheidende Phase-3-Studie läuft. Dagegen war der Konzern im Sommer aus der Forschung an einem mRNA-Impfstoff ausgestiegen, mit Verweis auf den zu grossen Vorsprung der Konkurrenz von BioNTech/Pfizer und Moderna . Das Thema ist damit für Sanofi aber grundsätzlich nicht vom Tisch: Inzwischen haben die Franzosen den ausgewiesenen mRNA-Spezialisten Translate Bio übernommen und wollen auf Basis der Technologie weiter forschen.

Die Sanofi-Aktie verbucht an der EURONEXT in Paris derzeit ein Minus von 0,86 Prozent auf 85,03 Euro.

PARIS (awp international)