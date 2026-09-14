Sanofi Aktie 1447201 / US80105N1054
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14.09.2026 16:06:00
Sanofi-Aktie steigt: Konzern beteiligt sich an deutscher Cheplapharm
Sanofi hat einen Deal mit dem deutschen Pharmaunternehmen Cheplapharm geschlossen.
Die Expertise von Cheplapharm werde sicherstellen, dass die sogenannten ausgereiften Medikamente auch in der nächsten Phase ihres Lebenszyklus die Bedürfnisse der Patienten weiterhin erfüllen. Die Übertragung soll im ersten Quartal 2027 beginnen, so Sanofi.
Sanofi wird im Anschluss die Standorte in Ungarn, Singapur und Frankreich an Cheplapharm übertragen.
Die vollständige Transaktion wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2027 abgeschlossen sein.
Die Sanofi-Aktie gewinnt an der Euronext in Paris zeitweise 2,44 Prozent auf 75,05 Euro.
DJG/DJN/mgo/hab
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