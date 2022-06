Sanofi-Aktie stärker: Regeneron zahlt Sanofi für Anteil an Krebsmedikament Libtayo Millionenbetrag

Der US-Konzern XXX erklärte, er habe sich gegen eine Vorauszahlung von 900 Millionen US-Dollar an Sanofi die weltweiten Rechte an Libtayo gesichert. Der bisherige französische Partner habe darüber hinaus Anspruch auf weitere Lizenzgebühren und bis zu 200 Millionen Dollar an möglichen Meilensteinzahlungen.

Die Unternehmen entwickeln und vermarkten Libtayo, das zur Behandlung verschiedener Krebsarten in mehr als zwei Dutzend Ländern zugelassen ist, seit 2015 gemeinsam. Beide sind seit 2007 überdies Partner bei dem Ekzem-Blockbuster Dupixent.

Die Sanofi-Aktie verteuert sich in Paris zeitweise um 1,00 Prozent auf 100,44 US-Dollar.

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)