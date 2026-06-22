Sanofi Aktie 1447201 / US80105N1054
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22.06.2026 14:20:40
Sanofi-Aktie sackt ab: Paulo Fontoura wird neuer Forschungschef
Der französische Pharmakonzern Sanofi hat Paulo Fontoura zum neuen Leiter der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ernannt.
Der ausgebildete Neurologe Fontoura war zuletzt Chief Medical Officer bei Xaira Therapeutics, einem Biotechnologieunternehmen, das sich auf den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente konzentriert, erklärte Sanofi. Zuvor war er mehr als 15 Jahre bei Roche tätig und hatte dort verschiedene Positionen inne, darunter die des Entwicklungsleiters für Neurowissenschaften, Immunologie, Augenheilkunde sowie Infektions- und seltene Krankheiten.Im Pariser Handel verliert die Sanofi-Aktie zeitweise 3,12 Prozent auf 71,83 Euro.
DJG/DJN/apo/cbr
DOW JONES
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