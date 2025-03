Sanofi-Aktie kaum verändert: Sanofi stärkt Immunologie-Sparte mit neuer Übernahme

Die Transaktion zielt darauf ab, die Immunologie-Pipeline des Unternehmens zu erweitern, so das französische Pharmaunternehmen. Sanofi zahle 600 Millionen Dollar vorab. Hinzu kommen bis zu 1,3 Milliarden Dollar in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Markteinführungsmeilensteine. Finanzieren will Sanofi die Transaktion den weiteren Angaben zufolge aus den verfügbaren Barmitteln.

Die Sanofi-Aktie zeigt sich an der Börse in Paris bei 108,02 Euro wenig verändert.

