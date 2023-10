Sanofi-Aktie etwas tiefer: Sanofi erwägt wohl Übernahme von Mirati Therapeutics - Mirati-Aktie vorbörslich im Minus

Sanofi habe ein Gebot für Mirati , einen Hersteller von Krebsmedikamenten mit Sitz in San Diego, geprüft, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Gespräche seien noch im Gange und es ist nicht sicher, dass sie zu einer Einigung führen werden. Mirati könnte auch das Interesse anderer Bieter auf sich ziehen.

Die Aktie von Mirati zog am Donnerstag in Reaktion auf den Bericht im US-Handel um mehr als 45 Prozent auf 62,38 Dollar an, wodurch der Marktwert auf rund 4,2 Milliarden Dollar stieg. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Freitag geht es für den Anteilsschein jedoch zeitweise wieder um 2,31 Prozent runter auf 60,94 US-Dollar. Die Sanofi-Aktie zeigt sich am Freitag an der EURONEXT zeitweise um 0,17 Prozent leichter bei 102,68 Euro.

Sanofi und Mirati reagierten nicht umgehen auf Anfragen zur Stellungnahme von Dow Jones Newswires. Beide Unternehmen hatten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.

FRANKFURT (Dow Jones)