Sanofi-Aktie dennoch schwächer: Sanofi-Mittel zeigt in Studie Potenzial für Verlangsamung des Fortschreitens von Jugend-Diabetes

Dabei habe es gezeigt, dass es das Fortschreiten einer Art von neu diagnostiziertem Diabetes bei Kindern und Jugendlichen möglicherweise verlangsamen kann.

Wie Sanofi mitteilte, hat Tzield in der Studie im Vergleich zum Placebo eine höhere Erhaltung der Betazellen gezeigt. Diese signalisiere, dass Tzield das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes der Stufe 3 in dieser Bevölkerungsgruppe verlangsamen könne. Untersucht wurden Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren.

Die Ergebnisse für die wichtigsten sekundären Ziele der Studie, zu denen eine numerisch niedrigere durchschnittliche Insulindosis gehörte, wurden laut Sanofi als statistisch nicht signifikant eingestuft.

Sanofi hat Tzield durch die Übernahme von Provention Bio, die im April abgeschlossen wurde, in sein Portfolio aufgenommen.

An der EURONEXT in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 102,52 Euro.

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)