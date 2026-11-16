Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok ein EPS von 0.380 PLN in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 346.8 Millionen PLN im Vergleich zu 365.9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch