SANNO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SANNO stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SANNO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 63.24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 31.66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45.93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 274.75 JPY gegenüber 172.65 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SANNO 15.53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch