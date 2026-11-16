Sanmitra Commercial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanmitra Commercial gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9.43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch