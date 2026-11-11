Sanmina-SCI legte Quartalsergebnis vor

Sanmina-SCI hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanmina-SCI 0.880 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 84.03 Prozent auf 3.86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6.85 USD. Im Vorjahr hatte Sanmina-SCI 4.46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 14.53 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 78.69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8.13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch