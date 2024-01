Sanmina-Aktie springt vorbörslich an: Umsatz und Gewinn von Sanmina rückläufig - dennoch über Erwartungen

• Sanmina hat im ersten Geschäftsquartal weniger verdient und umgesetzt• Prognosen für das zweite Quartal übertreffen Erwartungen der Analysten• Positiver Ausblick treibt Sanmina-Aktie an

Sanmina, ein führender Anbieter integrierter Fertigungslösungen, der Dinge wie Beleuchtungssysteme, Sensoren in Autos und Satellitenkommunikationstechnologie entwirft, hat am Montag seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2024, das am 30. Dezember 2023 endete, veröffentlicht.

Sanmina setzt weniger um und erleidet Gewinnrückgang

Im ersten Geschäftsquartal 2024 erzielte Sanmina einen Umsatz in Höhe von 1,87 Milliarden US-Dollar. Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch 2,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Sanmina meldete zudem einen Nettogewinn für das erste Geschäftsquartal von 57,07 Millionen US-Dollar oder 98 Cent pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 92 Millionen US-Dollar bzw. 1,54 US-Dollar pro Aktie verdient. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 1,30 US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 US-Dollar erwartet.

"Unser Team hat grossartige Arbeit geleistet und die Finanzergebnisse für das erste Quartal im Einklang mit unseren Prognosen geliefert. Wir sind von unserer marktorientierten Strategie überzeugt und positionieren das Unternehmen weiterhin für langfristigen finanziellen Erfolg", wird Jure Sola, Chairman und Chief Executive Officer, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Ausblick liegt über Analysten-Erwartungen

Für das zweite Geschäftsquartal, das am 30. März 2024 endet, erwartet Sanmina einen Umsatz zwischen 1,825 und 1,925 Milliarden US-Dollar. Dieser liegt, wie MarketWatch berichtet, über den FactSet-Prognosen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im zweiten Quartal zwischen 1,20 und 1,30 US-Dollar liegen und damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten, die einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,02 US-Dollar prognostizieren.

"Unser Ausblick für das zweite Quartal liegt im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorquartals und entspricht unseren Erwartungen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024. Wir glauben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine sequenzielle Verbesserung sehen werden.", so Jure Sola.

Samina-Aktie mit Kurssprung

Bei den Anlegern kommen die Zahlen und der Ausblick gut an: Die Samina-Aktie klettert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 15,56 Prozent auf 58,51 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Samina-Aktie jedoch um 1,44 Prozent nachgegeben. In den letzten zwölf Monaten ging es für die Papiere um 8,84 Prozent abwärts.

Redaktion finanzen.ch