Sankyu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sankyu hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154.17 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch